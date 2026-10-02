В Україні 2 жовтня заморозки на поверхні ґрунту, вдень 14-19° тепла

У п’ятницю, 2 жовтня, синоптична ситуація, а отже й погода в Україні не зазнають змін: відсутність опадів зумовлюватиме область високого тиску, яка охоплює величезну територію і має кілька цетрів. Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

Погоду визначатиме саме той антициклон, центр якого переміщуватиметься з півночі Скандинавії у південному напрямку й удень 2 жовтня розташовуватиметься над Білоруссю. Таке його розташування спричинятиме з північно-східного напрямку надходження холодного повітря. Тиск і далі зростатиме, вологість зменшуватиметься від ночі до дня. Очікуємо холодні ночі та приємно теплі для цієї пори дні.

Мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі у південній частині 5-10°, на решті території 1-6° тепла, заморозки на поверхні ґрунту 0-3°; вдень 14-19° тепла.