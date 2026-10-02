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Війна

Українські чиновники бояться обстрілів систем водопостачання

Українські чиновники бояться обстрілів систем водопостачання

Україна не має достатньо розробленого плану на випадок масштабних ударів РФ по водопостачанню.

Раніше Росія ніколи не завдавала масштабних ударів об'єктам водної інфраструктури, повідомляє The New York Times.

У плані РФ щодо атак на українську інфраструктуру, який був перехоплений Україною, зазначено, що Москва націлить десятки балістичних ракет та планерних бомб на систему водопостачання України, зокрема на насосні станції та очисні споруди.

Українські чиновники приватно висловлювали занепокоєння тим, що країна має обмежені резервні плани на випадок серйозних перебоїв у водопостачанні.

Фото: Pexels.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

водаРосіяУкраїнавійнаенергетика
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