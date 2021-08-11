Рэп-исполнительница Alyona Alyona, которая присутствовала во время скандальной съемки компании Red Bull, в результате которой была испорчена брусчатка на Софийской площади, присоединилась к процессу уборки.

«Мы здесь потому, что Red Bull так и не предоставил официальной информации о том, что происходило, есть у него разрешения или нет, кроме одного сториз в Инстаграме с извинениями. Мы решили действовать не словом, а делом, поскольку я здесь была и все это видела, хотя была уверена в том, что все разрешения есть и клининг помоет это все быстро. Это происходит не так быстро, как хотелось», - сказала она в комментарии Укринформу.

Певица также добавила, что вызвала клининговую компанию, которая поможет быстро устранить последствия дрифта.

Alyona Alyona также призвала представителей компании Red Bull UA предоставить официальные комментарии относительно инцидента, а не «просто опубликовать сториз в Инстаграме».

Напомним, 10 августа в историческом центре столицы, на Софийской площади, проходили рекламные съемки с использованием экстремальных элементов. В частности, авто дрифтовали на большой скорости среди пешеходной зоны.

Полиция открыла дело.

Компания Red Bull UA опубликовала фото и видео со съемок на Софийской площади: в дрифтовавших авто находились исполнительница Alyona Alyona и чемпион Украины по дрифтингу Александр Гринчук.

Ориентированный размер причиненных убытков вследствие повреждения клинкерного покрытия на Софийской площади составляет около 50 тыс. грн. Оба задействованных в съемках автомобиля изъяты, проводятся следственные действия.