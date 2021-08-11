Кабмин назначил временно исполняющим обязанности председателя правления «Укрзализныци» Александра Камышина, сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Камышин занимал должность советника министра инфраструктуры Александра Кубракова.

До этого он работал в KPMG в должности аудитора (2006-2008 гг.), в фонде Томаша Фиалы Dragon Capital (2008-2012 гг), генеральным директором KMZ Industries. С июля 2011 года - издатель Latifundist Media.

С апреля 2012 по апрель 2019 занимал должность менеджера по инвестициям SCM Рината Ахметова. В это же время был членом наблюдательного совета компании Portinvest. С января 2020 - управляющий партнер Fortior Capital.

Как сообщал ForUm, 9 августа исполняющий обязанности председателя правления Укрзализныци Иван Юрик подал в набсовет заявление об увольнении.