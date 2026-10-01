«Відмили» понад 23 млрд грн: у справі про найбільшу мережу «конвертів» оголосили вже дев'ять підозр

Кількість підозрюваних у межах розслідування діяльності найбільшої мережі конвертаційних центрів, через яку "відмили" 23,5 млрд грн, зросла із 6 до 9.

Про це під час зустрічі керівництва БЕБ із журналістами повідомив заступник директора Бюро економічної безпеки Павло Буздиган, передає Ukrinform.

Посадовець запевнив, що кількість оголошених підозр незабаром побільшає. «На перших етапах працюємо над тим, щоби притягнути до відповідальності ключових учасників, організаторів «схеми». Далі - виконавці. Жоден з них не повинен уникнути відповідальності. До цієї історії залучені понад 40 осіб із Києва та шести областей України, і кожен фігурант мав свою роль. Спочатку ми оголосили шість підозр, зараз їх уже дев’ять, надалі ж ця кількість збільшуватиметься», - сказав Буздиган.

Він пообіцяв, що підозри обов’язково оголосять і тим, у чиїх інтересах діяли фігуранти. А послугами цього конвертаційного центру користувалися понад 200 компаній-клієнтів. У самій же схемі були задіяні до сотні підконтрольних фіктивних підприємств та більше 8 тисяч ФОПів.

«Ця історія - не лише для того, щоб публічно продемонструвати нашу активність. Для нас дуже важливо, щоб вона мала логічне завершення. Йдеться про припинення «схеми», усунення її причин та умов для виникнення у майбутньому, реальні надходження до бюджету недоплачених коштів і притягнення винуватців до кримінальної відповідальності», - пояснив заступник директора БЕБ мету зустрічі керівництва Бюро із журналістами.

ForUA нагадує, у вересні Бюро економічної безпеки повідомило про викриття масштабної мережі конвертаційних центрів, через яку кошти підприємств реального сектору економіки виводили в тінь. Результат застосування «схеми» - 23,5 млрд грн обороту і понад 3 млрд грн несплачених податків.