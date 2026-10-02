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Війна

Сили оборони завдали ударів по нафтовій інфраструктурі Росії

Сили оборони завдали ударів по нафтовій інфраструктурі Росії

СБУ спільно із іншими складовими Сил оборони України здійснила дальнє вогневе ураження чотирьох важливих об’єктів нафтової інфраструктури росії у Самарській та Волгоградській областях.

Безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» спільно із СБС, ССО та ГУР уразили лінійно-виробничо-диспетчерську станцію (ЛВДС) «Самара», а також насосні станції «Самара-1» та «Самара-2» у районі населеного пункту Просвєт. Після ударів на території об’єктів зафіксовано займання, повідомляє СБУ.

Також спільно з ГУР було уражено Волгоградський НПЗ. На території заводу зафіксовано займання. Супутниковий сервіс NASA FIRMS зафіксував осередки пожежі в районі установки сповільненого коксування та установок ЕЛОУ-АВТ-1 і ЕЛОУ-АВТ-5, які є ключовими потужностями НПЗ. 

СБУ продовжує системну роботу щодо зменшення доходів рф від нафтопереробки. Ураження таких об’єктів безпосередньо впливає на роботу всієї нафтової галузі: ускладнює транспортування і переробку нафти, порушує логістику та знижує обсяги експорту.

Фото: СБУ.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

РосіяСБУНПЗвійна
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