Сили оборони завдали ударів по нафтовій інфраструктурі Росії

СБУ спільно із іншими складовими Сил оборони України здійснила дальнє вогневе ураження чотирьох важливих об’єктів нафтової інфраструктури росії у Самарській та Волгоградській областях.

Безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» спільно із СБС, ССО та ГУР уразили лінійно-виробничо-диспетчерську станцію (ЛВДС) «Самара», а також насосні станції «Самара-1» та «Самара-2» у районі населеного пункту Просвєт. Після ударів на території об’єктів зафіксовано займання, повідомляє СБУ.

Також спільно з ГУР було уражено Волгоградський НПЗ. На території заводу зафіксовано займання. Супутниковий сервіс NASA FIRMS зафіксував осередки пожежі в районі установки сповільненого коксування та установок ЕЛОУ-АВТ-1 і ЕЛОУ-АВТ-5, які є ключовими потужностями НПЗ.



СБУ продовжує системну роботу щодо зменшення доходів рф від нафтопереробки. Ураження таких об’єктів безпосередньо впливає на роботу всієї нафтової галузі: ускладнює транспортування і переробку нафти, порушує логістику та знижує обсяги експорту.

Фото: СБУ.