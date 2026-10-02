Трамп вважає, що іранська влада довго не протягне

Президент США Дональд Трамп заявив, що іранське керівництво довго не протягне, якщо не ухвалять правильне рішення.

"Ми розв'яжемо питання так чи інакше. І або вони ухвалять правильне і розумне рішення, або просто довго не протягнуть", - сказав він.

За словами Трампа, ймовірне врегулювання питання з Іраном можливе або невдовзі після проміжних виборів, які відбудуться у США у листопаді, або до виборів.

Він нагадав, що США та Ізраїль раніше ліквідували багатьох іранських керівників.

Трамп наголосив, що йому важливо, щоб чинний президент Ірану Масуд Пезешкіан був живим і здоровим, інакше буде неясно, з ким вести переговори.

"Ми намагаємося добре поводитися з їхнім нинішнім президентом", - сказав він.

Фото: armenpress.am.