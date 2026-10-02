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Трамп вважає, що іранська влада довго не протягне

Трамп вважає, що іранська влада довго не протягне

Президент США Дональд Трамп заявив, що іранське керівництво довго не протягне, якщо не ухвалять правильне рішення.

"Ми розв'яжемо питання так чи інакше. І або вони ухвалять правильне і розумне рішення, або просто довго не протягнуть", - сказав він.

За словами Трампа, ймовірне врегулювання питання з Іраном можливе або невдовзі після проміжних виборів, які відбудуться у США у листопаді, або до виборів.

Він нагадав, що США та Ізраїль раніше ліквідували багатьох іранських керівників.

Трамп наголосив, що йому важливо, щоб чинний президент Ірану Масуд Пезешкіан був живим і здоровим, інакше буде неясно, з ким вести переговори.

"Ми намагаємося добре поводитися з їхнім нинішнім президентом", - сказав він.

Фото: armenpress.am.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

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