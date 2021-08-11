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За сутки 10 августа в Украине зафиксировано 1122 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализированы 648 человек, летальных случаев – 25, выздоровели 1160 человек.

За сутки протестировано методом ПЦР 23633 лица, методом ИФА - 8963, экспресс-тестами - 20604 человека.

За все время пандемии в Украине заболели 2261354 лица, выздоровели – 2193752, летальных случаев - 53 149, проведено 11582812 ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (186), Запорожской (96), Донецкой (89), Харьковской (81) и Днепропетровской (70) областях.

Напомним, за сутки 9 августа 2021 в Украине зафиксирован 781 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19. 

 
ForUm

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