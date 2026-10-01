Анаїт Хоперія очолила Центр протидії дезінформації при РНБО

Виконувачкою обов’язків керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки і оборони України 1 жовтня 2026 року призначена Анаїт Хоперія. Про це РНБО повідомляє у Фейсбуці.

У РНБО зазначили, що за фахом Хоперія — юристка. У 2015 році вона закінчила юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, здобувши ступінь магістра права з відзнакою. У 2023 році захистила дисертацію та здобула науковий ступінь кандидата юридичних наук у Науково-дослідному інституті приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України.

Професійний шлях Хоперія розпочала у сфері міжнародного права та державного управління. У 2015–2016 роках працювала помічницею міжнародного експерта при Національному антикорупційному бюро України за підтримки Посольства Великої Британії.

У 2018–2019 роках обіймала посаду головної спеціалістки Департаменту міжнародних спорів Міністерства юстиції України. Наступні два роки працювала у Державній податковій службі України як державна інспекторка Департаменту правового забезпечення.

У 2020–2021 роках Хоперія відповідала за міжнародну співпрацю в Департаменті інформаційної політики та зв’язків з громадськістю АТ «Укрзалізниця».

До ЦПД РНБО України вона приєдналася у червні 2021 року. За час роботи в центрі пройшла шлях від менеджерки з міжнародної співпраці до керівних посад, зокрема працювала заступницею керівника та очолювала Департамент протидії інформаційним загрозам національній безпеці.

Хоперія проходила навчання за програмами Aspen Institute Kyiv та Total Defence, а також стала учасницею Міжнародної програми лідерських обмінів (IVLP) Державного департаменту США.

На посаді виконувачки обов’язків керівника Центру протидії дезінформації Анаїт Хоперія продовжить роботу у сфері протидії інформаційним загрозам та зміцнення інформаційної стійкості України.

ForUA нагадує, президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Коваленка, який очолював Центр протидії дезінформації з січня 2024 року, з посади згідно указу №971/2026 від 28 вересня.