США запровадили санкції проти А7

Мінфін США оголосив про запровадження санкцій проти мережі A7 – тіньової банківської мережі, пов’язаної з Росією, яку Іран використовує для ухилення від санкцій.

Санкції проти мережі A7 були запроваджені в рамках операції "Економічний вигнанець" – кампанії санкційного тиску США на Іран.

Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів наклало санкції на мережу та визначило її як на серйозну транснаціональну злочинну організацію.

Мережа з боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) при відомстві запропонувала правило, яке заборонятиме переказ коштів у рамках транзакцій, до яких залучені субагенти мережі A7.

"Міністерство фінансів ліквідує фінансову інфраструктуру, яка дозволяє Ірану та іншим супротивникам обходити санкції, переміщувати незаконні кошти та підривати цілісність глобальної фінансової системи", - заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Мережа A7 була створена та підтримувалася особами, щодо яких США застосували санкції, з метою обходу санкційних обмежень. Вона розбудувала глобальну мережу субагентів – компаній, спеціально створених для маскування платежів, які пов’язані із підсанкційними секторами та особами, під виглядом звичайної комерційної діяльності.

Мережа A7 використовувалася Іраном, зокрема Корпусом вартових ісламської революції, а також Росією. Вона діяла як спеціально створений механізм ухилення від санкцій та відмивання грошей, пов’язаний із російськими незаконними фінансовими операціями.

Станом на січень 2026 року A7 заявляла, що обробляє понад 2 000 транзакцій на день із загальним обсягом понад 7,5 трлн рублів (91,5 млрд доларів) або приблизно 13 відсотків від обсягу зовнішньоторговельних операцій Росії у 2025 році.

Субагенти мережі A7 також надавали послуги кіберзлочинцям, зокрема тим, хто використовує програми-вимагачі та займається закупівлями товарів, що підпадають під обмеження. Також вони сприяли продажу іранської нафти та закупівлі зброї.

Мережею A7 керує Ілан Шор – молдовський олігарх-утікач та ексглава забороненої проросійської партії "Шор".

Фото: theins.ru.