Південна Корея вимагає вибачень від України та погрожує «додатковими заходами»

Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон пригрозив Україні «додатковими заходами», якщо Київ не визнає домовленість про конфіденційність передачі Сеулу двох північнокорейських військовополонених і не принесе офіційних вибачень.

Про це повідомляє Reuters.

«Якщо заперечення фактів і відмова принести офіційні вибачення триватимуть, ми вживатимемо додаткових заходів», – написав Лі Чже Мьон у соцмережі X.

Він не уточнив, про які саме заходи йдеться.

Суперечка виникла після того, як президент України Володимир Зеленський під час виступу на Генеральній асамблеї ООН повідомив, що двох військовослужбовців КНДР, захоплених під час бойових дій на боці Росії, передали Південній Кореї.

У Сеулі заявили, що Україна та Південна Корея домовилися не розголошувати інформацію про передачу через міркування безпеки, дипломатії та захисту самих військових і їхніх родин. Південнокорейська розвідка 30 вересня також заявила, що саме Україна на початковому етапі переговорів попросила зберігати передачу в таємниці.

Водночас Київ заперечував існування окремої угоди про нерозголошення. В українському МЗС ситуацію назвали дипломатичним непорозумінням і заявили про прагнення врегулювати її.

Міністри закордонних справ України та Південної Кореї наразі обговорюють можливі шляхи розв’язання суперечки. За даними Reuters, сторони, зокрема, обговорюють питання можливої реакції Києва на вимогу Сеула щодо вибачень.

Південна Корея раніше офіційно вимагала від України пояснень і вибачень через розголошення інформації про передачу двох військовополонених. Сеул назвав дії Києва порушенням домовленості про конфіденційність.

Суперечка виникла на тлі спроб адміністрації Лі Чже Мьона знизити напруженість у відносинах із Північною Кореєю. Водночас 21 вересня в демілітаризованій зоні між двома Кореями стався вибух міни, внаслідок якого були поранені південнокорейські військовослужбовці. Північна Корея заперечує відповідальність за інцидент, тоді як спільне розслідування Південної Кореї та командування ООН встановило, що в районі вибуху була активна північнокорейська міна.