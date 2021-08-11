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Кабинет министров снижает тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей с 1 октября, заявили глава правительства Денис Шмыгаль и министр энергетики Герман Галущенко во время заседания 11 августа.

По словам Галущенко, решение позволит «усилить защиту бытовых потребителей электрической энергии и ввести финансовую модель возложение финансовых обязательств», передает Радио Свобода.

«С 1 октября мы снижаем тариф для абсолютного большинства населения, потребляющего до 250 киловатт-часов, а речь идет о 80% домохозяйств. Для людей тариф будет составлять 1,44 гривни с налогом на добавленную стоимость», - сказал он.

Министр добавил, что снижение тарифа становится возможным из-за введения новой модели возложения специальных обязанностей. Она предусматривает «ссылки роли государства через государственные генерирующие компании, в частности «Укргидроэнерго» и «Энергоатом», которые являются ключевыми участниками ее реализации».

Шмыгаль в своем телеграмме отметил, что для семей, потребляющих более 250 киловатт-часов в месяц, тарифы останутся неизменными - 1,68 гривни за киловатт-час.

С 1 августа цена на электроэнергию осталась на прежнем уровне - 1,68 гривни за киловатт-час.
ForUm

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