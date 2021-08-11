На Николаевщине полиция задержала группу лиц, которые за 600 тысяч долларов пытались «продать» должность председателя Николаевской государственной администрации, сообщает пресс-служба МВД.

Оперативники управления стратегических расследований в Николаевской области совместно со следователями Николаевского областного управления полиции установили, что организатором преступной схемы оказалась 64-летняя жительница Киева - бывшая работница управления делами Аппарата Верховной Рады Украины. В сообщники женщина привлекла 36-летнего жителя столицы - председатель правления благотворительной организации.

По обусловленному злоумышленниками плану, женщина подыскала якобы кандидата на должность Председателя Николаевской ОГА. За это требовала у последнего 600 тыс. долларов США. При этом подчеркивала, что средства нужны для чиновников, которые будут способствовать соответствующему назначению.

10 августа оперативники и следователи по силовой поддержки Управления КОРД задержали организатора и ее сообщника во время получения части оговоренной суммы - 200 тыс. долларов США.

Сейчас двух человек задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении им о подозрении.

Процессуальное руководство в уголовном производстве, открыто по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины, осуществляет Николаевская областная прокуратура. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По данным ОГП, подозреваемый является журналистом, который ранее был помощником-консультантом народного депутата Украины и неоднократно баллотировался в парламент.

По данным источника УП, это Алексей Оскер 1985 года рождения. По данным из открытых источников, он является председателем правления благотворительной организации «БФ Алексея Оскера». Один из руководителей общественной организации «Евро столица». С 2012 по 2014 год работал на общественных началах помощником-консультантом народного депутата по 146 округу (Полтавская область) самовыдвиженца Юрия Шаповалова. С 2014 по 2019 работал на платной основе у Алексея Ленского от Радикальной партии Олега Ляшко.

По данным движения «Чесно», трижды шел кандидатом в нардепы и депутаты горсовета по мажоритарным округам, ни разу не был избран.