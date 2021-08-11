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Кабинет министров продлил адаптивный карантин и режим чрезвычайной ситуации до 1 октября 2021 года. Об этом во время заседания правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, текущая эпидемическая ситуация контролируется, но специалисты начинают фиксировать первые негативные тенденции увеличения госпитализаций с коронавирусом.

«Правительство готовит больницы, а количество коек с подведенным кислородом сейчас составляет почти 100%. Кроме того, отдельно закуплено 15000 кислородных концентраторов, которые позволят лечить украинцев на амбулаторном этапе», – отметил премьер.

Напомним, за сутки 10 августа  в Украине зафиксировано 1122 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. 

 
ForUm

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