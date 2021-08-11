Национальную полицию Украины в городе Киеве возглавил начальник полиции Полтавской области, полковник Иван Выговский.

Об этом в комментарии журналистам сообщил Андрей Крищенко, который подал в отставку с должности главы полиции Киева, сообщает УНИАН.

Отвечая на вопрос, кто возглавит полицию Киева после него, и действительно ли это будет Выговский, Крищенко сообщил: «только что министр внутренних дел представил Ивана Выговского, полковника полиции, руководителем полиции Киева».

На уточнение, что Крищенко может сказать о кандидатуре Выговского, он отметил, что им особо не приходилось общаться.

«Мы не работали вместе как-то плотно, только общались, возможно как руководители. Поэтому все оценки, я думаю, предоставит руководство и общество. Но это большое доверие, высказанное руководителем. И я думаю, он будет пытаться ее оправдать», - отметил Крищенко.

Как ранее сообщал ForUm, начальник полиции Киева Андрей Крищенко подал рапорт об отставке.