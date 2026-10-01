Техномагнат Ілон Маск очолить дослідження Пентагону щодо війни майбутнього

Гендиректор SpaceX Ілон Маск, засновник Anduril Industries Палмер Лакі та колишній спікер Палати представників США Ньют Гінгріч очолять дослідження Пентагону щодо ведення війн майбутнього — «Проєкт Мерідіан» (Project Meridian). Про це оголосив міністр оборони Піт Гегсет, передає Axios.

Гегсет представив «Project Meridian» у середу, 30 вересня, під час свого другого виступу на базі Корпусу морської піхоти США в Квантіко, штат Вірджинія.

«Ми використовуємо унікальне джерело переваги США, якого не мають наші супротивники: наших новаторів, наших високопоставлених керівників та наших технологів — великих мислителів і діячів, які передбачать креативні рішення для конфліктів майбутнього», — сказав Гегсет.

За його словами, «Meridian» не передбачає розробки нових програмних документів. Натомість проєкт зосередиться на визначенні «сфер, які ми маємо підкорити, та можливостей, якими ми маємо оволодіти».

«Їхня робота буде зосереджена на відкритті, розробці та впровадженні зброї та систем, які знадобляться нашим дітям та онукам протягом їхнього життя», — додав він.

Керівник технологічного відділу Пентагону Еміль Майкл сприятиме реалізації проєкту. У грудні, відповідаючи на запитання журналістів про оборонно-промислову базу США, він заявив, що хотів би бачити процвітання «ще п’яти таких компаній, як Anduril, Palantir та SpaceX».

Для Маска це стане першою офіційною роллю радника адміністрації Трампа після гучного конфлікту з президентом минулого року, який стався після його відходу з DOGE. Згодом Маск і Трамп помирилися.

Компанії Маска та Лакі мають великі контракти з Пентагоном. SpaceX є ключовим учасником американської системи запусків у сфері національної безпеки, тоді як Anduril постачає засоби радіоелектронного придушення, перехоплювачі, ракетні двигуни та роботизовані системи.

Перше засідання керівництва «Meridian» очікувалося у середу. За словами Гегсета, остаточні висновки мають бути представлені протягом 120 днів.

Пентагон планує публічну презентацію результатів, а також окреме оприлюднення секретного звіту.

ForUA нагадує, у листопаді минулого року Департамент ефективності уряду США (DOGE), створений адміністрацією Дональда Трампа під керівництвом Ілона Маска, фактично припинив роботу.