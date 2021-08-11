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Завтра, 12 августа, в Киеве восстанавливается движение скоростных трамваев №1 и №3 от станции «Старовокзальная», сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на КП «Киевпастранс».

Так, схемы движения трамвайных маршрутов №№ 1, 3 и временного автобусного маршрута № 2-Т остаются неизменными:

маршрут № 1 – «Станция «Старовокзальная» – Михайловская Борщаговка»;

маршрут № 3 – «Станция «Старовокзальная» – станция «Ромена Роллана»;

временный автобусный маршрут № 2-Т – «Михайловская Борщаговка – Кольцевая дорога».

Однако, в связи с проведением капитального ремонта, трамваи будут проходить станцию «Индустриальная» транзитом, без остановки для посадки и высадки пассажиров.

Движение временных автобусных маршрутов №№ 1-Т, 3-Т и трамваев маршрута №2 закрывается.

 
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