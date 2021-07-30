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Экс-судью Николая Чауса, которого в апреле 2021 года похитили неизвестные в Молдове, нашли в селе Мазуровка в Винницкой области. Его якобы обнаружил сельский староста, который сообщил об этом правоохранителям.

В НАБУ заявили, что идентифицировали автомобили, которыми работники СБУ перевозили Чауса, однако на законные требования детективов остановиться и передать им подозреваемого сотрудники Службы безопасности не реагировали, после чего незаконно доставили его на ул. Владимирскую, 33. 

Министр обороны Украины Андрей Таран подписал приказ о назначении полковника медицинской службы, главного инспектора Главной инспекции Министерства обороны Татьяны Остащенко на должность Командующего Медицинских сил Вооруженных сил Украины.    

За сутки 29 июля 2021 в Украине зафиксировано 962 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19.

Cамопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов разместить в республике Вооруженные силы РФ, если это «будет нужно для безопасности Союзного государства», но при этом надеется, что «такого никогда не будет».

Группа сенаторов-республиканцев требует от администрации президента США Джо Байдена введения новых санкций против российского газопровода «Северный поток-2».

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что со следующей недели можно будет сделать прививку от COVID-19 детям от 12 лет при условии соответствующего медицинского заключения врача или при выезде за границу.

Новые карантинные правила пересечения границы начинают действовать с 5 августа.

Совет национальной безопасности и обороны рассматривает возможность введения временных администраций на предприятиях энергетической сферы.

С 31 июля Италия открывается для украинских туристов.
ForUm

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