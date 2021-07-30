Новые карантинные правила пересечения границы начинают действовать с 5 августа.

Как передает Укринформ об этом в эфире программы «Сніданок з 1+1» сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

«Новые правила пересечения государственной границы, это постановление (изменения в постановление КМУ от 9 декабря 2020 года № 1236, которые были приняты 28 июля. - Ред.) вступит в силу 5 августа. Оно было опубликовано вчера и вступает в силу через 7 дней после момента опубликования. Будет изменен определенный алгоритм пересечения государственной границы», - сказал Кузин.

Согласно изменениям, иностранные граждане для пересечения границы Украины должны иметь ПЦР-тест, страховку на тот случай, если они заболеют на территории Украины. После пересечения границы они должны активировать приложение «Вдома», после этого в течение 71 часа сдать или ПЦР-тест на определение COVID-19, или тест на определение антигена к COVID-19.

«Если он его сдает, и у него не происходит дальнейшая активация приложения «Вдома», то есть он не нуждается в самоизоляции. Если он не сдал такой тест, приложение будет активировано и ему придется 10 дней провести в самоизоляции», - сказал Кузин.

Относительно пересечения границы гражданами Украины, он сообщил, что они могут на границе предъявить международное свидетельство о вакцинации или документ о получении 1 дозы вакцины от COVID-19.

В случае, если таких документов у гражданина нет, то необходимо установить приложение «Вдома» и в течение 72 часов сдать ПЦР-тест.

Также, по словам Кузина, возобновляется тестирование быстрыми тестами на антиген на КПВВ в Донецкой и Луганской областях.