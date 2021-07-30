также в разделеОбщество
В ВСУ назначена первая женщина-командующий 22
В зоне ЧАЭС восстановили путь к хранилищу отработанного ядерного топлива 12
Болгария изменила условия въезда для украинцев 18
НАБУ: Правоохранители, которые задержали Чауса, не выходили на связь с детективами 16
Взрывы в почтоматах: Новая почта задействует для проверки посылок рентген и собак 10
СМИ: Бывшего судью Чауса нашли в селе на Виннитчине 39
В деле Медведчука экспертизы проведены с грубыми нарушениями и не могут служить доказательствами в суде 32
В Херсоне задержали крымчанина – помогал оккупантам проводить призывные кампании 10
Минобразования дало новые наставления по воспитанию школьников 18
МИД призывает украинцев не ехать в охваченные пожарами регионы Турции 12
Италия открывает границы для украинцев 16
С 5 августа в Украине вводятся новые правила пересечения границы 2296
СБУ разоблачила сеть вражеских агитаторов 24
В Украине начнут вакцинировать от COVID-19 детей от 12 лет 44
В Минздраве заявили, что карантин в Украине продлят 1571
В Турцию отправится украинский пожарный самолет 33
СМИ: Монастырский ведет с собой в МВД трех новых заместителей 25
В Украине стремительно растет число новых случаев COVID-19 63

Совет национальной безопасности и обороны рассматривает возможность введения временных администраций на предприятиях энергетической сферы, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

«Мы видим признаки определенной монополизации на этом рынке. У нас на сегодняшний день 8 фамилий: Ахметов, Новинский, братья Суркисы, Григоришин, Боголюбов, Коломойский, Левочкин, Бойки и гражданин РФ Воеводин», - приводит его слова Интерфакс-Украина.

Они владеют распределительными сетями.

«Мы на сегодня рассматриваем возможность введения временных администраций в случае необходимости, если будет возникать угроза национальной безопасности», - заявил Данилов на брифинге по итогам выездного заседания СНБО в пятницу.

«Более того, мы никому не позволим манипулировать тарифами. Президент ставит задачу – ни в коем случае не допустить повышения тарифов для уязвимых слоев населения. Ни в коем случае не должна повышаться стоимость для населения», - добавил он.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги