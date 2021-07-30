Совет национальной безопасности и обороны рассматривает возможность введения временных администраций на предприятиях энергетической сферы, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

«Мы видим признаки определенной монополизации на этом рынке. У нас на сегодняшний день 8 фамилий: Ахметов, Новинский, братья Суркисы, Григоришин, Боголюбов, Коломойский, Левочкин, Бойки и гражданин РФ Воеводин», - приводит его слова Интерфакс-Украина.

Они владеют распределительными сетями.

«Мы на сегодня рассматриваем возможность введения временных администраций в случае необходимости, если будет возникать угроза национальной безопасности», - заявил Данилов на брифинге по итогам выездного заседания СНБО в пятницу.

«Более того, мы никому не позволим манипулировать тарифами. Президент ставит задачу – ни в коем случае не допустить повышения тарифов для уязвимых слоев населения. Ни в коем случае не должна повышаться стоимость для населения», - добавил он.