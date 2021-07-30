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Cамопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов разместить в республике Вооруженные силы РФ, если это «будет нужно для безопасности Союзного государства», но при этом надеется, что «такого никогда не будет», передает Укринформ

«Если нужно будет для безопасности Союзного государства, которое мы строим, для безопасности Беларуси и России разместить здесь все вооруженные силы со всеми видами вооружений - они будут здесь размещены незамедлительно», - сказал Лукашенко.

Но сейчас, по его словам, в этом «нет никакой необходимости», если уж войска не были введены «в острый период в августе прошлого года». «У нас достаточно крепкие, сплоченные, компактные Вооруженные силы. Не считая «территориалов», мы можем в нужный момент в короткий промежуток времени 500 тысяч человек поставить под ружье, а это уже сила. Если будет мало, сюда будут введены все ВС РФ. Такого никогда не будет. Но если нужно, мы раздумывать не будем», - пояснил Лукашенко.

Он также заявил, что вопрос о размещении российских баз в его стране никогда не обсуждался на высшем уровне.

 
ForUm

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