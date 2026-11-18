Увечері 17 листопада внаслідок російських атак на Дніпро поранено 6 людей.

"Після кількох останніх російських атак знову руйнування у Центральному та Чечелівському районах. До міських лікарень вже доправили трьох поранених. Це 52-річний чоловік, 49-річна жінка та хлопець 15 років. Лікарі роблять усе необхідне", - сказав мер Дніпра Борис Філатов.

У тяжкому стані госпіталізували 37-річну жінку. Чоловіків віком 28 та 52 роки, 49-річну жінку й 15-річного хлопця доправили до лікарні у стані середньої тяжкості. 58-річній жінці медики надали допомогу на місці.

У 9 багатоповерхівках вилетіло понад 400 вікон, а також пошкоджені гаражний кооператив, гімназія та близько 25 приватних будинків.

"Зокрема в оселях Краснопілля побиті не лише шибки, а й покрівлі. Під зливою людям зараз закривають дірки в стелях, аби максимально врятувати житло", – зазначив Філатов.

Під час вечірнього обстрілу постраждало почесне консульство Австрії у Дніпрі.

Фото: Telegram.