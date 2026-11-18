Міністерство фінансів України розробляє механізм автоматичної сплати податку на додану вартість (ПДВ) під час купівлі товарів в іноземних інтернет-магазинах. Запровадити нову систему планують до 1 липня 2027 року.

Технічне рішення та механізм адміністрування податку розробляють відповідно до графіка, заявив міністр фінансів Сергій Марченко. Він зазначив, що створити відповідну систему технічно складніше, ніж ухвалити законодавчі зміни. «Ви розумієте, що важливо зберегти бізнес в Україні, а не склади в Польщі», – наголосив Марченко.

Йдеться про запровадження 20% ПДВ на всі посилки з іноземних інтернет-магазинів незалежно від їхньої вартості. Відповідні законодавчі зміни Верховна Рада підтримала місяць тому.

За новим механізмом, ПДВ автоматично додаватимуть до вартості замовлення ще під час оплати. Нараховувати та перераховувати податок має сам іноземний маркетплейс або його український посередник. Якщо платформа не забезпечить сплату податку, його доведеться сплатити під час митного оформлення посилки за загальними правилами імпорту.

Водночас передбачено виняток для некомерційних відправлень від однієї фізичної особи іншій. Посилки вартістю до 45 євро не оподатковуватимуться, якщо йдеться про безоплатне пересилання товарів для особистого користування, наприклад подарунків.

Наразі посилки з-за кордону вартістю до 150 євро звільнені від оподаткування. Після запровадження нових правил ця пільга перестане діяти для покупок в іноземних інтернет-магазинах. Таким чином, замовлення з іноземних маркетплейсів можуть подорожчати на суму ПДВ. Запуск автоматизованої системи Мінфін планує до 1 липня 2027 року.

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