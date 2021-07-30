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Группа сенаторов-республиканцев требует от администрации президента США Джо Байдена введения новых санкций против российского газопровода «Северный поток-2».

Об этом говорится в письме министру финансов США, сообщает УНИАН со ссылкой на Bloomberg.

«Трубопровод природного газа «Северный поток-2» непосредственно наносит ущерб интересам национальной безопасности США, а также наших союзников и партнеров», - говорится в письме сенаторов к министру финансов Джанет Йеллен.

«Если проект будет завершен, он усилит злонамеренное влияние Владимира Путина на Европу, подвергнет опасности Украинy и поощрит Россию к дальнейшей агрессии», - говорится в письме.

Республиканцы требуют отменить санкционные льготы, которые администрация Байдена ввела в отношении компании-оператора «Северного потока-2».

Они угрожают заблокировать на слушаниях в комитете по банковской деятельности кандидатуры Брайана Нельсона и Элизабет Розенберг, которые были предложены на должности по контролю выполнения санкций.

«Мы призываем вас изменить курс по «Северному потоку-2» и присоединиться к нам в деле защиты Конгрессом европейских союзников и партнеров от злонамеренной российской агрессии», – говорится в письме.

Свои подписи поставили все 12 республиканских членов банковского комитета Сената.

Как ранее сообщал ForUm, 21 июля США и Германия официально договорились о завершении строительства российского газопровода «Северный поток-2», опубликовав совместную декларацию.

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что власти США и ФРГ в соглашении по поводу «Северного потока-2» выражают готовность добиваться продления на 10 лет договора о транзите российского газа через Украину.

Украина инициировала консультации с Еврокомиссией и Германией по «Северному потоку-2».
ForUm

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