Російські війська змінили тактику на Добропільському напрямку: замість механізованих штурмів вони намагаються непомітно заводити невеликі групи піхоти між українськими позиціями. Цьому сприяють осінні тумани, які ускладнюють спостереження з повітря. Водночас такі групи рухаються повільно, а їхнє проникнення українські військові відстежують і припиняють.

Про зміну тактики розповів Вайс, командир батальйону оперативного призначення «Правиця Сірка» 14-ї бригади Національної гвардії України «Червона калина», розповідають Тексти.

За його словами, окупанти пересуваються переважно по одному або парами, використовуючи антитепловізійні плащі. Завдяки цьому вони можуть іти відкритою місцевістю, не наближаючись до українських опорних пунктів і не привертаючи уваги тепловізорів.

Однак таке маскування має обмежений термін дії. Під час руху матеріал плаща нагрівається, через що стає помітним для тепловізійних камер безпілотників. Тоді російським військовим доводиться зупинятися й ховатися, доки плащ не охолоне та знову не набуде маскувальних властивостей.

Через це просування невеликих груп може тривати кілька днів, а іноді й цілий тиждень. Їхнім завданням часто є не безпосередня участь у штурмах, а збір розвідувальної інформації. Інфільтранти мають облаштовувати схованки, стежити за переміщенням українських підрозділів і безпілотників, фіксувати роботу артилерії та передавати ці дані російському командуванню.

Вайс зазначив, що серед таких піхотинців є чимало мобілізованих із невеликим бойовим досвідом. Їм наказують уникати зіткнень із Силами оборони та насамперед намагатися залишитися непоміченими.

За оцінкою командира, на околицях Добропілля та підступах до українських позицій перебувають десятки російських військових, яким вдалося проникнути між лініями оборони. Проти них діють українські ударно-пошукові групи.

Безпосередньо в межах Добропілля кількість інфільтрованих окупантів, за словами Вайса, незначна — менш ніж 10–12 осіб. Він стверджує, що сплановані пошукові операції українських штурмових підрозділів дають результат: виявлених російських військових знищують.