Министр обороны Украины Андрей Таран подписал приказ о назначении полковника медицинской службы, главного инспектора Главной инспекции Министерства обороны Татьяны Остащенко на должность Командующего Медицинских сил Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Впервые женщина возглавила одно из командований в Вооруженных силах Украины. Поступательно движемся к построению Вооруженных сил нового образца. Благодаря реформированию армии в соответствии с принципами и подходами НАТО женщины сейчас имеют возможность проходить военную службу на равных началах с мужчинами», - рассказал Таран.

Полковник медицинской службы Остащенко Татьяна Николаевна родилась в августе 1974 года во Львове в семье военнослужащего. С отличием окончила в 1996 году фармацевтический факультет Львовского Государственного медицинского института, а в 1998 году – Украинскую военно-медицинскую академию.

Проходила военную службу на должностях начальника аптеки воинской части, офицера военно-медицинского управления Западного оперативного командования, начальника отдела медицинского снабжения Центрального военно-медицинского управления ВСУ, начальника отдела Военно-медицинского департамента Министерства обороны Украины и Главного управления военного сотрудничества и миротворческих операций Генерального штаба Вооруженных сил Украины, начальника управления медицинского снабжения Главного военно-медицинского управления, Главного инспектора Главной инспекции Министерства обороны Украины.

Получила оперативно-тактический уровень военного образования в 2020 году, а также прошла подготовку на ряде курсов армий государств-НАТО. В Кранфильдском университете (Великобритания) закончила курсы реформирования сектора обороны и безопасности, а также стратегического лидерства для руководящего состава.