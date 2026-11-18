Генерал СБУ Сергій Дука, який фігурує у справі «Карфаген», під час засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради 18 листопада заявив, що антикорупційні органи використовують як інструмент політичного впливу. Водночас він заперечив наявність конфлікту між Службою безпеки України та Національним антикорупційним бюро.

Дука також визнав, що під час затримання 4 листопада знищив два мобільні телефони. Свої дії він пояснив тим, що не розумів, що відбувається, і порівняв їх із вчинком детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, який пошкодив телефон у липні 2025 року.

«Так, я знищив два телефони, бо не розумів, що відбувається. Коли Магамедрасулов розбивав телефон, то сказали, що він “оберігає свої матеріали і агентуру”, а у моєму випадку, що я “знищував докази”. Ви вважаєте, що у рядового співробітника НАБУ більше агентури і матеріалів, ніж у мене?» – заявив генерал.

Під час виступу Дука також говорив про кримінальне провадження щодо директора НАБУ Семена Кривоноса, роль колишнього голови СБУ Василя Малюка в розслідуваннях стосовно співробітників антикорупційних органів та інші обставини, пов’язані зі справою «Карфаген».

НАБУ наразі не коментувало заяви генерала СБУ.

4 листопада НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про викриття злочинної групи, до якої, за даними слідства, входили щонайменше 12 осіб. Її учасникам інкримінують діяльність мережі кол-центрів, торгівлю наркотиками та виготовлення підробленої іноземної валюти. Слідство стверджує, що групу прикривали правоохоронці із СБУ, Офісу генерального прокурора та Національної поліції.

Організатором угруповання детективи називають тричі судимого чоловіка на прізвисько «Кримінал», яким, імовірно, є Андрій Осіпов. За версією слідства, він забезпечував зв’язки з правоохоронцями та передавав їм хабарі. За «дах» у правоохоронних органах, як стверджують у НАБУ, кожен кол-центр платив по 7 тисяч доларів на місяць. Загалом група координувала роботу 52 таких центрів.

Після оприлюднення інформації про операцію виконувач обов’язків голови СБУ Олександр Поклад звільнив двох високопосадовців, які фігурують у розслідуванні. Також у СБУ закликали здатися Єгора Буркіна на прізвисько «Мексиканець», якого розшукують у цій справі.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи викриття, назвав ситуацію «відверто неприємною і ганебною».