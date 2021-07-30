также в разделеОбщество
30 июля. Картина дня 7
На пляжах Бердянска лучше не купаться: в море инфекция 16
СНБО ввел санкции против еще трех контрабандистов – немца и украинцев 23
СНБО может ввести временные администрации на предприятиях энергетической сферы 53
В ВСУ назначена первая женщина-командующий 39
В зоне ЧАЭС восстановили путь к хранилищу отработанного ядерного топлива 18
Болгария изменила условия въезда для украинцев 21
НАБУ: Правоохранители, которые задержали Чауса, не выходили на связь с детективами 30
Взрывы в почтоматах: Новая почта задействует для проверки посылок рентген и собак 11
СМИ: Бывшего судью Чауса нашли в селе на Виннитчине 52
В деле Медведчука экспертизы проведены с грубыми нарушениями и не могут служить доказательствами в суде 38
В Херсоне задержали крымчанина – помогал оккупантам проводить призывные кампании 12
Минобразования дало новые наставления по воспитанию школьников 24
МИД призывает украинцев не ехать в охваченные пожарами регионы Турции 12
Италия открывает границы для украинцев 22
С 5 августа в Украине вводятся новые правила пересечения границы 3203
СБУ разоблачила сеть вражеских агитаторов 24
В Украине начнут вакцинировать от COVID-19 детей от 12 лет 47

НАБУ идентифицировало автомобили, которыми работники СБУ перевозили разыскиваемого судью Чауса, однако на законные требования детективов остановиться и передать им подозреваемого сотрудники Службы безопасности не реагировали, после чего незаконно доставили его на ул. Владимирскую, 33. Об этом сообщается на странице бюро в Facebook.

«Подчеркиваем, что в соответствии с ч.1 ст. 210 УПК Украины уполномоченное должностное лицо обязано доставить задержанного в ближайшее подразделение органа досудебного расследования. Правоохранители должны соблюдать закон и передать подозреваемого, который разыскивается детективами, уполномоченным представителям Национального бюро», - говорится в сообщении.

Ранее ряд украинских СМИ сообщил о том, что похищенного украинского судью Чауса якобы нашли в селе Мазуровка в Винницкой области. Его обнаружил сельский староста, который сообщил об этом правоохранителям.

Журналист Юрий Бутусов в Facebook  сообщил, что работники Национальной полиции по прибытии пытались задержать Чауса, однако сотрудники Службы безопасности Украины «отбили» экс-судью у полицейских и увезли в неизвестном направлении.

Напомним, Чаус был задержан в Молдове 28 февраля 2017 года. Он подозревается в получении 150 тысяч долларов взятки. Эти деньги нашли в двух стеклянных банках, которые судья лично закапывал во дворе собственного дома.

27 октября 2017 года Интерпол объявил его в розыск.

28 ноября 2017 года Высший совет правосудия на своем заседании уволил Чауса с должности судьи Днепровского районного суда города Киева.

3 апреля стало известно, что группа неизвестных вооруженных мужчин похитили судью в центре Кишинева. По данным МВД Молдовы, судью вывезли в Украину.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3955 грн.
26
Теги