У селі Нові Петрівці Вишгородського району Київської області внаслідок російської атаки поранені четверо людей. Два приватні житлові будинки зруйновані, на місці удару спалахнули пожежі.

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

За інформацією рятувальників, під час розбору завалів вдалося врятувати жінку, яка вижила після влучання російського безпілотника. Ще двох людей, серед яких дитина, з-під завалів витягли місцеві жителі.

Раніше про двох постраждалих у Вишгородському районі повідомляв голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. Серед них — жінка з травмою руки та 12-річна дівчинка, яка під час атаки перебувала в одному з будинків.

За словами Ткаченка, внаслідок удару загорілися два приватні будинки та легковий автомобіль. Також пошкоджень зазнали сусідні оселі.

Російська атака зачепила й Київ. Мер столиці Віталій Кличко повідомив про падіння уламків безпілотника на 11-му поверсі 28-поверхового житлового будинку в Печерському районі. Ще одне падіння уламків зафіксували в парковій зоні цього району.

Водночас у Київській міській військовій адміністрації заявили, що інформація про падіння уламків на житловий будинок не підтвердилася.