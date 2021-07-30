также в разделеОбщество
В зоне ЧАЭС восстановили путь к хранилищу отработанного ядерного топлива 3
Болгария изменила условия въезда для украинцев 6
НАБУ: Правоохранители, которые задержали Чауса, не выходили на связь с детективами 15
Взрывы в почтоматах: Новая почта задействует для проверки посылок рентген и собак 10
В деле Медведчука экспертизы проведены с грубыми нарушениями и не могут служить доказательствами в суде 31
В Херсоне задержали крымчанина – помогал оккупантам проводить призывные кампании 9
Минобразования дало новые наставления по воспитанию школьников 13
МИД призывает украинцев не ехать в охваченные пожарами регионы Турции 12
Италия открывает границы для украинцев 13
С 5 августа в Украине вводятся новые правила пересечения границы 1133
СБУ разоблачила сеть вражеских агитаторов 21
В Украине начнут вакцинировать от COVID-19 детей от 12 лет 42
В Минздраве заявили, что карантин в Украине продлят 1413
В Турцию отправится украинский пожарный самолет 33
СМИ: Монастырский ведет с собой в МВД трех новых заместителей 25
В Украине стремительно растет число новых случаев COVID-19 63
29 июля. Картина дня 27
Ермака избрали председателем президиума Конгресса местных и региональных властей 12

Экс-судью Николая Чауса, которого в апреле 2021 года похитили неизвестные в Молдове, обнаружили на Виннитчине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Так, в полицию позвонил житель села Мазуровка (Винницкая область) и сообщил, что обнаружил гражданина Николая Чауса, 1966 года рождения.

Чаус сообщил, что был похищен неизвестными лицами и подтвердил, что является экс-судьей Днепровского райсуда Киева. В ходе проверки стало известно, что он находится в розыске НАБУ по ч. 4 ст. 368 КК.

На место происшествия выехали правоохранители.

Фото сделано в сельсовете.

Напомним, Чаус был задержан в Молдове 28 февраля 2017 года. Он подозревается в получении 150 тысяч долларов взятки. Эти деньги нашли в двух стеклянных банках, которые судья лично закапывал во дворе собственного дома.

27 октября 2017 года Интерпол объявил его в розыск.

28 ноября 2017 года Высший совет правосудия на своем заседании уволил Чауса с должности судьи Днепровского районного суда города Киева.

3 апреля стало известно, что группа неизвестных вооруженных мужчин похитили судью в центре Кишинева. По данным МВД Молдовы, судью вывезли в Украину.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
3159 грн.
32
Теги