Экс-судью Николая Чауса, которого в апреле 2021 года похитили неизвестные в Молдове, обнаружили на Виннитчине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Так, в полицию позвонил житель села Мазуровка (Винницкая область) и сообщил, что обнаружил гражданина Николая Чауса, 1966 года рождения.

Чаус сообщил, что был похищен неизвестными лицами и подтвердил, что является экс-судьей Днепровского райсуда Киева. В ходе проверки стало известно, что он находится в розыске НАБУ по ч. 4 ст. 368 КК.

На место происшествия выехали правоохранители.

Фото сделано в сельсовете.

Напомним, Чаус был задержан в Молдове 28 февраля 2017 года. Он подозревается в получении 150 тысяч долларов взятки. Эти деньги нашли в двух стеклянных банках, которые судья лично закапывал во дворе собственного дома.

27 октября 2017 года Интерпол объявил его в розыск.

28 ноября 2017 года Высший совет правосудия на своем заседании уволил Чауса с должности судьи Днепровского районного суда города Киева.

3 апреля стало известно, что группа неизвестных вооруженных мужчин похитили судью в центре Кишинева. По данным МВД Молдовы, судью вывезли в Украину.