За сутки 29 июля 2021 в Украине зафиксировано 962 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки госпитализированы 488 человек, летальных случаев – 14, выздоровели 504 человека.
За сутки протестированы методом ПЦР 19397 человек, методом ИФА - 7997, экспресс-тестами - 13934 человека.
За все время пандемии в Украине заболели 2251869 человек, выздоровели – 2186353, летальных случаев - 52 930, проведено 11360926 ПЦР-тестов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (233), Одесской (83), Харьковской (72), Донецкой (69) и Днепропетровской (64) областях.
Напомним, за сутки 28 июля 2021 в Украине было зафиксировано 846 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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