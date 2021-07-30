также в разделеОбщество
СМИ: Монастырский ведет с собой в МВД трех новых заместителей 4
29 июля. Картина дня 17
Ермака избрали председателем президиума Конгресса местных и региональных властей 11
Боевику «ДНР», который напал с ножом на военного, грозит пожизненное 19
ГБР арестовало 45 объектов недвижимости Федерации профсоюзов 16
В Украине могут запустить COVID-пропуска в общественные заведения 16
На Закарпатье началась системная COVID-вакцинация в ромских поселениях 7
Зеленский перенес празднование Дня молодежи 31
Руководителей АРМА отстранили от должности и отправили под домашний арест 22
В Минздраве допускают возможность вакцинации третьей дозой Pfizer 54
ГБР разоблачило многомиллионную схему уклонения застройщика от уплаты налогов 13
Кузьмин: Если Ермак сдал информацию о спецоперации по «вагнеровцам» - это повод для начала импичмента Зеленскому 14
ГБР перекрыло один из крупнейших каналов контрабанды техники и брендовой одежды 49
Уже 180 экспертов из 33 стран готовы участвовать в Крымской платформе 20
Задержанного на взятке зампредседателя Харьковского облсовета отпустили под залог 46
Кипр ужесточает правила въезда для невакцинированных украинцев 24
На Западе возможны паводки 13
Во Львове выдавали фальшивые справки об отсутствии COVID-19 13

За сутки 29 июля 2021 в Украине зафиксировано 962 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализированы 488 человек, летальных случаев – 14, выздоровели  504 человека.

За сутки протестированы методом ПЦР 19397 человек, методом ИФА - 7997, экспресс-тестами - 13934 человека.

За все время пандемии в Украине заболели 2251869 человек, выздоровели – 2186353, летальных случаев - 52 930, проведено 11360926 ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (233), Одесской (83), Харьковской (72), Донецкой (69) и Днепропетровской (64) областях.

Напомним, за сутки 28 июля 2021 в Украине было зафиксировано 846 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1636 грн.
14
Теги