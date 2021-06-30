Во Львове в среду вечером пронеслась вторая за неделю буря с ливнем и шквальным ветром.

Министерство энергетики разрабатывает новое положение о возложении специальных обязательств на рынке электроэнергии (ПСО), которым, в частности, тариф на электроэнергию для малообеспеченных граждан будет снижен.

Верховная Рада приняла закон «О платежных услугах», которым определены общие принципы функционирования платежных систем в Украине и принципы государственного регулирования платежного рынка, установлены правила предоставления платежных услуг.

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и задержала боевика террористической организации «ЛНР», который прибыл в Киевскую область для легализации как внутренний переселенец.





В селе Малашевцы Тернопольской территориальной общины вторые сутки продолжается ликвидация пожара на полигоне твердых бытовых отходов.

Соглашение об «открытом небе» между ЕС и Украиной начнет действовать еще до того, как его ратифицируют во всех странах-членах Евросоюза.

ЕС с 1 июля позволит свободный въезд с еще 12 стран, в том числе Молдовы, Азербайджана и Армении.

Международный валютный фонд назначил Ваграма Степаняна своим постоянным представителем в Украине.

Президент РФ Владимир Путин назвал провокацией инцидент с проходом британского эсминца HMS Defender у берегов оккупированного Крыма.

Оценивая возможность встречи с украинским главой Владимиром Зеленским, Путин снова начал рассказывать о «внешнем управлении» Украиной и объявил о множестве камней преткновения для переговоров.

Компания Apple официально открыла офис в Украине.