Мокрий сніг і нічні мінуси: на яку погоду чекати в листопаді

Листопад в Україні попередньо очікується теплішим за кліматичну норму. Попри поступове похолодання, тривалих морозів на початку місяця синоптики не прогнозують, однак уночі температура місцями може опускатися до −5 градусів. Про це свідчать попередні оцінки метеорологів Українського гідрометеорологічного центру та Українського гідрометеорологічного інституту.

За прогнозом науковиці Вазіри Мартазінової, у денні години в багатьох регіонах температура може триматися близько +10 градусів. Водночас уночі ймовірні заморозки, а під час окремих похолодань стовпчики термометрів можуть опускатися до −5 градусів.

За попередніми оцінками Укргідрометцентру, середньомісячна температура листопада та зимових місяців може бути на 1–2 градуси вищою за кліматичну норму. Як пояснюють синоптики, це не означає, що тепла погода триматиметься постійно: протягом сезону можливі короткочасні похолодання.

Керівниця відділу комунікації зі ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха зазначила, що холодні періоди можуть тривати від трьох до десяти днів. Водночас їхню інтенсивність заздалегідь визначити складно.

У листопаді також можливі перші опади у вигляді мокрого снігу, особливо в другій половині місяця. Проте основним видом опадів, за попереднім прогнозом, залишатиметься дощ. Стійкий сніговий покрив поки що малоймовірний, оскільки для його формування потрібна тривала мінусова температура.

Загалом листопад може бути мінливим: періоди відносно теплої погоди чергуватимуться з похолоданнями, дощами та нічними заморозками. Водночас детальніший прогноз на конкретні дати можна буде уточнити ближче до відповідного періоду.

"У холодний період можливі похолодання тривалістю від 3 до 10 днів із морозами різної інтенсивності", - наголосила експерт. Також не виключені, за її словами, "опади різної тривалості та інтенсивності, ожеледиця, пориви вітру й інші небезпечні та стихійні метеорологічні явища".

Як повідомляло раніше ForUa, кліматична система Землі вже змістилася в бік вищих температур, а процес потепління набирає обертів.