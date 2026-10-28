ООН може оголосити екстрений збір коштів для допомоги Києву через російські атаки

Організація Об’єднаних Націй розглядає можливість оголосити екстрений заклик про допомогу (Flash Appeal), щоб покрити додаткові потреби Києва, спричинені російськими ударами по критичній інфраструктурі.

Про це заявив координатор системи ООН в Україні та гуманітарний координатор Матіас Шмале на заході, присвяченому реагуванню організації на гуманітарну кризу, спричинену російською агресією, повідомляє «Укрінформ».

«На мою думку, Київ як столиця має особливе значення. Можливо, для покриття додаткових специфічних потреб міста нам доведеться оголосити так званий екстрений заклик про допомогу (Flash Appeal)», – сказав Шмале.

Він наголосив, що Росія веде проти України не лише війну на знищення інфраструктури, а й економічну війну. Російські війська атакують склади й мережі супермаркетів, а також блокують експорт українського зерна.

За словами координатора ООН, гуманітарні організації не мають достатніх можливостей, щоб самостійно подолати наслідки руйнування інфраструктури та економічних атак.

Тому, наголосив Шмале, необхідно узгодити з державами-членами ООН та міжнародними фінансовими установами механізми подальшої бюджетної підтримки України. Це дасть змогу забезпечити безперебійну роботу критично важливих державних служб і підтримати функціонування економіки.

Flash Appeal — це екстрений план гуманітарного реагування та заклик до донорів надати термінове фінансування для допомоги населенню, яке постраждало від масштабної кризи.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що протягом двох тижнів Росія застосувала понад 100 балістичних ракет для ударів по Києву та Київській області.