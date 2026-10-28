КМДА спростувала повідомлення про аварійне знеструмлення Києва

У Києві станом на 28 жовтня не зафіксовано аварійних ситуацій, пов’язаних з електропостачанням. Раніше в медіа та Telegram-каналах з’явилися повідомлення про раптове зникнення світла в центральній частині столиці.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

«У Києві немає аварійних ситуацій, пов’язаних з електропостачанням. Наразі в столиці діють графіки погодинних відключень електроенергії», – заявили в КМДА.

Міська адміністрація закликала не поширювати недостовірну інформацію та перевіряти повідомлення про ситуацію з електропостачанням в офіційних джерелах.

Перед цим низка Telegram-каналів повідомила, що частина Києва залишилася без світла. На оприлюднених кадрах видно темні будівлі, у вікнах яких не горить освітлення. Водночас на дорогах столиці продовжувався рух транспорту.