ЗСУ переломили ситуацію на південному фронті

Українські Сили оборони у 2026 році стабілізували фронт на півдні та повернули під контроль більше територій, ніж втратили. Це дозволило зірвати плани російської армії щодо подальшого наступу в напрямку Дніпропетровської області.

Російські війська продовжують наступальні дії поблизу Гуляйполя на ділянці фронту завширшки близько 30 кілометрів, повідомляє французький OSINT-аналітик Клеман Молен. Водночас темпи їхнього просування залишаються низькими. На цьому напрямку Росія залучила 35-ту, 36-ту та 5-ту армії, а також 68-й армійський корпус.

На східній ділянці російські сили перейшли до оборони, тоді як на західному фланзі, у напрямку Оріхова, проводять обмежені наступальні операції силами 58-ї армії.

Основні зусилля російського угруповання, за словами аналітика, зосереджені між Тернуватим і Гуляйполем. Російські війська намагаються просунутися до дороги Оріхів — Новомиколаївка, використовуючи тактику проникнення невеликих груп углиб українських позицій.

Водночас фронтальний наступ на Оріхів, який розпочався влітку, поступово втрачає темп через зміцнення української оборони.

Молен зазначає, що протягом 2026 року українським військам вдалося зупинити російський наступ на південь від Запоріжжя та відтіснити противника з району на північ від Степногірська. Крім того, ЗСУ тиснуть на північний фланг російського угруповання поблизу Гуляйполя та просуваються в напрямку Великої Новосілки.

За оцінкою аналітика, українські сили також нівелювали територіальні здобутки Росії на цьому напрямку за 2025 рік, повернувши контроль над берегами річки Мокрі Яли та другою лінією оборони в напрямку Запоріжжя.

Молен вважає, що ці успіхи зменшили загрозу російського наступу в напрямку Покровського, Новомиколаївки та східної частини Запорізької області, а також подальшого просування до Павлограда й Дніпра.

Як повідомляло раніше ForUa, наступ російських окупантів на Добропільському напрямку та в околицях Дружківки поступово втрачає темп і може остаточно зупинитися до початку зими. Російські війська майже не просуваються, водночас їхні втрати зростають.