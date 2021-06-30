Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и задержала боевика террористической организации «ЛНР», который прибыл в Киевскую область для легализации как внутренний переселенец, сообщает пресс-центр СБУ.
Установлено, что злоумышленник находился в составе «Народной милиции ЛНР» как старший стрелок. Также он обслуживал боевую технику оккупационных войск.
Гражданину Украины сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия.
Проверяется информация о возможном выполнении боевиком диверсионно-разведывательных задач на подконтрольной Украины территории.
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