Президент РФ Владимир Путин назвал провокацией инцидент с проходом британского эсминца HMS Defender у берегов оккупированного Крыма.

Об этом он заявил во время «прямой линии» в Москве, сообщает «Европейская правда».

«Вы сказали, что мир стоял на грани мировой войны, но нет, конечно. Даже если бы мы потопили этот корабль, сложно было бы представить, что мир стал на грань третьей мировой войны. Потому что те, кто делает это, знают, что могут выйти победителями из этой войн», - сказал Путин.

Он добавил, что в России «тоже не порадовались бы такому развитию событий, но мы хотя бы знаем, за что мы боремся».

«Это была комплексная провокация и проводилась она не только британцами, но и американцами», - добавил Путин.

Он также сказал, что британский корабль зашел в территориальные воды России, хотя он был у побережья Крыма, а международное сообщество не признает оккупацию полуострова и считает эти воды украинскими.

Как ранее сообщал ForUm, 23 июня в минобороны РФ заявили, что российские военные якобы открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца «Дефендер» в районе мыса Фиолент.

В то же время Министерство обороны Великобритании опровергло обстрел россиянами эсминца HMS Defender у берегов Крыма, заявив, что корабль осуществлял мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом и предупредительный огонь по нему не открывался.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что эсминец HMS Defender проходил через украинские территориальные воды, напомнив о непризнании Британией незаконной аннексии Крыма.

Позже было опубликовано видео с борта эсминца, на котором видно, как его преследуют корабли и самолеты РФ.