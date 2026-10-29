Ціни на продукти знову підуть угору: що подорожчає найбільше

Взимку ціни на продукти в Україні можуть зрости на 10–25% і більше залежно від категорії товарів. Найбільше здорожчання прогнозують для молочної продукції, а свинина може додатково подорожчати через поширення африканської чуми свиней.

Молочні продукти можуть додати в ціні понад 25%, заявив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. Серед основних причин він назвав збільшення собівартості виробництва, зокрема витрат на корми, ветеринарні препарати та енергоносії.

Водночас ціни на курятину та яловичину, за прогнозом Марчука, можуть зрости не більш ніж на 10%. Однак ситуація зі свининою може бути складнішою через поширення африканської чуми свиней, яка не піддається лікуванню. Через знищення інфікованого поголів’я пропозиція свинини на ринку може скоротитися, що створить додатковий тиск на ціни.

Окремо експерт спрогнозував подорожчання хліба. До кінця року він може зрости в ціні на 6–10% через збільшення виробничих і логістичних витрат.

Таким чином, узимку українцям варто готуватися до подорожчання низки основних продуктів, хоча масштаби зростання цін залежатимуть від конкретної категорії товарів.

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