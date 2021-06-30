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Во Львове в среду вечером пронеслась вторая за неделю буря с ливнем и шквальным ветром, сообщает пресс-служба горсовета.

В связи с ухудшением погодных условий отключена подача электричества в сеть электротранспорта, трамваи и троллейбусы временно не курсируют.

В мэрии заседает штаб оперативного реагирования, который примет оперативные решения по ликвидации всех чрезвычайных ситуаций.

Львовский городской совет просит жителей учитывать погодные условия и по возможности оставаться дома. Также мэрия просит жителей перепарковать автомобили с потенциально опасных участков, где возможно падение веток, деревьев или обрывы линий электропередач.

«Известно, что упали деревья на ул. Дудаева, Сахарова, также обвал части фасада по ул. Федорова. Есть обращения жителей на «Горячую линию города» о повреждении крыши на ул. Спадиста. Также упало дерево в Рудно. Сейчас районные администрации осуществляют объезды и мониторят ситуацию», - отметила Ирина Маруняк, заместитель городского головы Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

Ранее буря пронеслась Львовом 25 июня.

Спасатели разрезали и убрали 68 деревьев, осуществили 9 выездов на откачку воды, в частности откачано 2830 куб. м воды из 23 приусадебных участков, 13 жилых домов и 1 подземного перехода. Высвобождено 9 автомобилей из-под деревьев и разрушенных конструкций.
ForUm

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