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Верховная Рада приняла закон «О платежных услугах», которым определены общие принципы функционирования платежных систем в Украине и принципы государственного регулирования платежного рынка, установлены правила предоставления платежных услуг, сообщили ForUm’у в пресс-службе ВР.

За соответствующий проект закона №4364 проголосовал 241 народный депутат.

Законом адаптировано законодательство Украины к законодательству ЕС и сформировано правовое основание для интеграции платежной системы Украины с платежной системой ЕС; усилена защита прав пользователей платежных услуг, обеспечена прозрачность предоставления платежных услуг и полноту информации об условиях их предоставления; четкое распределение прав и обязанностей пользователей и поставщиков платежных услуг.

Законом установлены требования к управлению рисками поставщиков платежных услуг и аутентификации пользователя.

Законом также внесены необходимые изменения в ряд законодательных актов Украины.

 
ForUm

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