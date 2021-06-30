Верховная Рада приняла закон «О платежных услугах», которым определены общие принципы функционирования платежных систем в Украине и принципы государственного регулирования платежного рынка, установлены правила предоставления платежных услуг, сообщили ForUm’у в пресс-службе ВР.
За соответствующий проект закона №4364 проголосовал 241 народный депутат.
Законом адаптировано законодательство Украины к законодательству ЕС и сформировано правовое основание для интеграции платежной системы Украины с платежной системой ЕС; усилена защита прав пользователей платежных услуг, обеспечена прозрачность предоставления платежных услуг и полноту информации об условиях их предоставления; четкое распределение прав и обязанностей пользователей и поставщиков платежных услуг.
Законом установлены требования к управлению рисками поставщиков платежных услуг и аутентификации пользователя.
Законом также внесены необходимые изменения в ряд законодательных актов Украины.
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