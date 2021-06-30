Международный валютный фонд назначил Ваграма Степаняна своим постоянным представителем в Украине.

Об этом говорится в заявлении постоянного Представительства Международного Валютного Фонда в Украине, передает Укринформ.

«Международный Валютный Фонд назначил Ваграма Степаняна своим постоянным представителем в Украине. На этом посту он сменил Йосту Люнгмана», - говорится в сообщении.

По сообщению постоянного представительства МВФ в Украине, Степанян приступил к исполнению своих служебных обязанностей 28 июня с. г. Он - гражданин Армении, работает в МВФ с 2008 года.

Люнгман возвращается в штаб-квартиру МВФ после четырех лет в должности постоянного представителя МВФ в Украине.

Смена постоянных представителей является устоявшейся практикой ротации персонала МВФ.