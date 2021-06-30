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Соглашение об «открытом небе» между ЕС и Украиной начнет действовать еще до того, как его ратифицируют во всех странах-членах Евросоюза.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на миссию Украины при ЕС.

Соглашение о совместном авиационном пространстве (САП), после финального согласия Совета ЕС, должно быть подписано осенью 2021 года, но до вступления в силу нуждается в ратификации во всех 27 государствах ЕС.

Несмотря на это, де-факто соглашение начнет действовать почти сразу после подписания - благодаря механизму «временного применения», который предусмотрен в ее тексте.

«Временное применение не требует ратификации. После подписания происходит обмен нотами между Украиной и ЕС о готовности к временному применению, после чего соглашение будет применяться временно с первого числа следующего месяца», - пояснили в миссии Украины при ЕС.

После этого, уже с действующим соглашением, его постепенно ратифицируют в Верховной раде, Европарламенте и 27 государствах-членах ЕС.

Хотя в Брюсселе не называют точной даты подписания соглашения, скорее всего это произойдет 12 октября - во время саммита Украина-ЕС в Киеве.

Это означает, что применение «открытого неба» по самому оптимистичному прогнозу может начаться даже с ноября, но скорее всего - в один из следующих месяцев, а уже с летнего сезона навигации 2022 года у авиакомпаний будет возможность воспользоваться первыми преимуществами, которые предоставляет соглашение.

Как ранее сообщал ForUm, 28 июня совет ЕС дал согласие на подписание с тремя странами, в том числе Украиной, Соглашения о совместном авиационном пространстве.
ForUm

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