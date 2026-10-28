Проєкт Bliksem: Україна та Нідерланди розпочали роботу над проєктом у сфері ППО

Україна та Нідерланди розпочали роботу щодо проєкту в сфері ППО, який має назву Bliksem. Про це ррезидент Володимир Зеленський заявив під час спільної з прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном пресконференції у Гаазі, передає Ukrinform.

"Важливо, що сьогодні у нас був також формат з бізнесом. Це одна з ключових частин наших двосторонніх відносин, щоб всі політичні домовленості продовжувались реальними економічними результатами на рівні компаній з наших країн, щоб було економічне зростання, щоб були робочі місця в Україні, в Нідерландах. І сьогодні ми визначили ключові пріоритети, рішення, які можуть посилити саме практичну економічну співпрацю", - сказав він.

Зеленський уточнив, що країни мають потенціал до співпраці в оборонному виробництві, спільних технологічних проєктах, енергетиці й промисловості, супутникових технологій та протиповітряної оборони.

"У нас є сьогодні завдання нашим командам опрацювати конкретний проєкт у галузі ППО — Bliksem. Робота щодо проєкту розпочалася. Ми переводимо нашу співпрацю на такий рівень, щоб відчувалося, що бути поруч з Україною — означає отримувати додаткові технологічні, соціальні позитивні результати. Це буде, я в цьому абсолютно впевнений", - розповів він.

Зеленський наголосив на необхідності розвивати проєкти, які зможуть подолати виклики, пов’язані зі зв’язком та супутниками.

«Звичайно, у нас (України та Нідердандів – ред.) є двосторонні проєкти, але я не хочу надто багато відкривати, тому що вони тільки починаються. Проте ми вже маємо виклики із зв'язком, із супутниками. І нам треба працювати з країнами, які мають спроможності працювати над альтернативними шляхами протидії ризикам, які можуть іти від інших країн», - розповів Зеленський.

Він відзначив, що проєкти з партнерами, пов’язані із супутниками та питаннями космосу, дуже важливі.

Президент висловив вдячність Нідерландам за пакет військової підтримки обсягом 500 млн євро.

"Це те, що дійсно вагомо, зокрема для відбиття цих повітряних атак. Ключовий дефіцит наразі у нас — це антибалістичні ракети, щоб перехоплювати російську балістику. На балістику росіяни роблять ключову ставку в цій війні, особливо перед зимою. Нам потрібно зараз особливе сприяння саме в забезпеченні таким ресурсом", - сказав він.

Окрім цього, глава держави подякував Нідерландам за пакет нелетальної підтримки для України в 1,2 млрд євро. За його словами, ці кошти спрямують на енергетичну підтримку, інфраструктурну відбуду відбудову, соціальний сектор й охорону здоров'я.

Як повідомляв ForUA, Велика Британія виділить Україні 10 мільярдів фунтів протягом трьох років: 7 мільярдів економічної підтримки та 3 мільярди на зброю.