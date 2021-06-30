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В селе Малашевцы Тернопольской территориальной общины вторые сутки продолжается ликвидация пожара на полигоне твердых бытовых отходов, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области.

Возгорание на свалке произошло еще 29 июня.

По состоянию на 30 июня пожар распространился на площади 70 м. кв. Глубина залегания мусора в очаге пожара - до 10 метров.

На месте происшествия работают 4 единицы техники ГосЧС и 16 спасателей. Дополнительно привлечены 8 единиц техники коммунальных служб.
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