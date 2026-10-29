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Війна

Польща готується передати Україні два винищувачі МіГ-29

Польща готується передати Україні два винищувачі МіГ-29

Польща передасть Україні два літаки МіГ-29, що стане частиною чергової допомоги, вартість якої становить приблизно 50 млн. євро, повідомила Rzeczpospolita.

Окрім винищувачів, країна надасть боєприпаси.

"У найближчому майбутньому. Рішення ухвалено, і ці два МіГ-29 будуть передані", – відповів директор Департаменту стратегії та оборонного планування Міністерства національної оборони Польщі Даріуш Луковський.

Один із літаків уже досяг кінця терміну експлуатації, а другий досі придатний до польотів.

До пакета допомоги увійдуть 155-мм та 152-мм артилерійські боєприпаси, 20 боєприпасів калібру 102-мм для шестиствольних гармат на винищувачах F-16, а також ракет для переносних зенітно-ракетних комплексів "Перун".

"Польща готує черговий пакет допомоги для України. Межі цієї підтримки визначаються міркуваннями безпеки польської держави та ресурсами збройних сил, як це встановлено Головою Генерального штабу. Як заявив міністр національної оборони, ми готуємо допомогу, що включає техніку, яку Збройні сили Польщі виводять з експлуатації (оскільки вона досягла кінця терміну служби) – техніку, яка більше не використовуватиметься польськими військовими, але може стати в пригоді в Україні", – повідомили в Міністерстві національної оборони. 

Фото: Reporter.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

ПольщаУкраїнавійналітакиМіГ-29
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