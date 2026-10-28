В Олешках готують маршрути для гуманітарної допомоги та виїзду цивільних

В Олешках на тимчасово окупованій частині Херсонщини триває гуманітарна місія для допомоги цивільному населенню. Наразі фахівці розміновують маршрути, необхідні для доставки гуманітарної допомоги та евакуації людей, які хочуть залишити місто.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, із 27 жовтня на визначених територіях діє режим тиші, якого сторони дотримуються.

«Наразі триває розмінування маршрутів. Це важливий етап для безпечної доставки гуманітарної допомоги та подальшого виїзду цивільних, які бажають залишити місто», – написав Лубінець у телеграм-каналі.

Він наголосив, що робота триває, аби забезпечити людей необхідною допомогою та надати їм можливість дістатися безпечної території.

«Продовжуємо роботу, ставлячи на перше місце життя й безпеку цивільних», – зазначив омбудсман.