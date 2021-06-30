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ЕС с 1 июля позволит свободный въезд с еще 12 стран, в том числе Молдовы, Азербайджана и Армении.

Об этом в Twitter сообщили журналисты «Радио Свобода» со ссылкой на решение комитета постоянных представителей ЕС, передает «Европейская правда».

«Косово, Босния и Черногория включены в список безопасных для путешествий стран. Постоянные представители государств-членов ЕС утвердили обновленный список с 12 дополнительными странами. Он вступит в силу до конца этой недели», - написала журналистка Гьеракина Тухина.

В свою очередь Рикард Джозвяк уточнил, что рекомендация вступит в силу с четверга.

По его данным, Молдова, Армения и Азербайджан также включены в список.

ЕС раз обновлял свои рекомендации по путешествиям 18 июня.

Тогда свободный въезд был разрешен из Албании, Австралии, Израиля, Японии, Ливана, Новой Зеландии, Северной Македонии, Руанды, Сербии, Сингапура, Южной Кореи, Таиланда, США и Китая (в случае взаимности со стороны Пекина).
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