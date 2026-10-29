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Полiтика

У Кремлі кажуть, що переговори залежатимуть від ситуації на полі бою

У Кремлі кажуть, що переговори залежатимуть від ситуації на полі бою

Питання консультацій між Росією, США та Україною щодо переговорів залежатиме від ситуації на полі бою та загальної обстановки.

"Дата теж буде. Зрозуміло, що це буде після 4 листопада", - сказав помічник президента РФ Юрій Ушаков.

За його словами, це питання також залежатиме від ситуації на полі бою та загальної обстановки, повідомляє УП.

Ушаков зазначив, що склад російської делегації буде оголошено пізніше.

"У нас, звичайно, є кістяк, але склад, я думаю, найближчим часом буде визначено", - сказав він.

Ушаков окремо зазначив, що контакти плануються за участю представників Росії, України та США, саме представників.

Фото: ріа новини.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАРосіяпереговориУкраїна
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