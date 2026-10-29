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Полiтика

Ердоган хоче долучитися до відновлення дипломатії між Україною та РФ

Ердоган хоче долучитися до відновлення дипломатії між Україною та РФ

Під час телефонної розмови президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив лідеру США Дональду Трампу про готовність долучитися до відновлення дипломатичного процесу між Україною та Росією для припинення війни.

"Ердоган підкреслив, що Туреччина готова долучитися до зусиль, спрямованих на відновлення дипломатичного процесу між Україною та Росією, а також на припинення війни в рамках цього процесу", - написав Ердоган.

Президенти обговорили зміцнення відносин між США та Туреччиною.

За словами Ердогана, ми, як члени Спільного оборонного альянсу Мекки, уважно стежимо за подіями в Ормузькій протоці та Ємені й прагнемо вирішити проблему дипломатичним шляхом.

Фото: ОП.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАРосіяпереговориУкраїнавійнаТуреччина
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